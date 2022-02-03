Yanlışlıkla yatan Bitcoin'i iade etmedi, mahkemelik oldu

Kripto para ile ilgili her geçen gün yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Uğur S. isimli yatırımcının, Bitcoin ve birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden bir şirket üzerinden yaptığı alışveriş mahkemeye taşındı.

HESABINA YANLIŞLIKLA FAZLA PARA YATTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hesaba yanlışlıkla fazladan para yükleyen şirket, '"Fazla para verdik, iade et" dese de yatırımcı "Fazla para almadık" dedi. Savcılık ise birçok kripto para yatırımcısını ilgilendirecek bir davaya imza attı. Fazladan yatan bitcoini iade etmeyen yatırımcıya 'Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan dava açtı.

Uğur S.'nin bitcoin hesabına hatalı bir şekilde para gönderimi yaptığını tespit eden şirket, bin 656 lira değerine denk gelen bitcoinin iadesini istedi. Bitcoinin iade edilmemesi üzere şirket yatırımcısından şikayetçi oldu.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na geldi. Ancak parayı iade etmeyen Uğur S. ile parayı geri isteyen şirket uzlaşamadı. Bunun üzerine soruşturma savcısı Z. Tecelli Akbulut birçok kripto para yatırımcısını ilgilendiren bir davaya imza attı. Hesabına fazladan yatan parayı şirkete geri vermeyen Uğur S. hakkında 'kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan dava açtı.

Bir yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanık Uğur S., İstanbul Anadolu 8.. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Savunmasında hesabı annesi Zeynep S. adına yaklaşık 2 yıl önce açtığını ancak hesabın kontrolü ve diğer işlemleri kendisinin yaptığını söyleyerek suçlamaları reddeden Uğur S., "Hesaba şirketin belirttiği para yatmadı. Bize de yanlışlıkla para yatırıldığına ve bu paranın iadesine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi, arama da yapılmadı" dedi.