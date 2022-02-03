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Kuryeler düşük maaş ve çalışma şartlarından şikayetçi

Pandemide e-ticaretteki artış yüzde 75'leri aşarken, devasa ekonomik hareketliliğin yükünü kuryeler çekti. 12 saat çalıştırıldıklarını ve verilen sözlerin yerine getirilmediğinden şikayet eden kuryeler, "Maaşlar, kıyafetler ve yakıt için söz verildi ancak şartlarımız kötüleşti" diyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 03 Şubat 2022 09:20
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Kuryeler düşük maaş ve çalışma şartlarından şikayetçi

Koronavirüs salgını ile birlikte e ticaret zirve yaptı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre son altı ay içerisinde e-ticaretin payı bir önceki yıla göre yüzde 75,6'lık artışla 161 milyar liraya yükseldi.

Bu dönemde e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 321 bin 742'ye ulaştı. Ancak bu devasa ekonomik yapı, e-ticaretin yükünü taşıyan kuryelerin eylemleri sarsıldı. Farklı firmalara hizmet veren ve günde 12 saat çalıştırılan motorlu kuryeler son 1 haftada ardı ardına eylemler yaptı.

12 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA

Önce Trendyol bünyesindeki kuryelerin eylemi yüzde 39 zam kazanmasıyla sonuçlanırken Yemeksepeti, Yurtiçi Kargo ve Scotty çalışanları da eyleme başladı. İki yıl önce maaş, yemek, pirim ve sosyal haklar bakımından iyi şartlarla işe alınan kuryelere son bir yıldır mobing uygulanıyor.

Çalışma kolu lojistikten ofis çalışanına alınan kuryelerin maaşları 4 bin 200 - 8 bin TL arasında değişiyor. Kuryelerin mesai saati ise 12 saati aşıyor. İsyan eden kuryelerin ifadelerine göre maaş ve primlerine zam yaptığını iddia eden firma yetkililerine ulaşmak mümkün değil.

SÖZLER TUTULMADI

İki seneyi aşkın bir süredir firmada çalışan R.K, "Bizler bu iş yerine girerken türlü türlü vaatlerde bulundular. Özellikle maaşlar, kıyafetler ve yakıt gibi kalemler üzerinden fakat her sene çalışma şartlarımız giderek kötüleşti. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Yönetimle hiçbir şekilde konuşamıyor muhatap bulamıyoruz. Devlet 15 gün içerisinde zam açıklaması yapabiliyorken koskoca şirket halen bir açıklama yapamıyor ve hiçbir şekilde bizleri muhatap almıyor" şeklinde konuştu.

Maaş bordrolarını alamadıklarını söyleyen firmada kurye olarak çalışan H.A, "Geçen yıl aynı ay aldığım ücretle şu an ki zamlı devletin verdiği ücret arasında 2 bin 500 TL fark olmasına rağmen bana sadece 500 TL fark verildi. Bu ay almam gereken 2 bin 500 TL nerede? Şu an bize asgari ücret verdikleri halde bunun da altında almış olduk" dedi.

Hakkımız 4 bin TL değil

Yaklaşık iki yıldır firmada çalışan B.T, "Pandemide insanlar camdan kafalarını çıkartamazken biz virüse kafa atıyorduk. Biz canımız pahasına ekmek parasının derdindeydik. Masraflar çok fazla grevimize hiçbir yanıt alamadık. Sipariş olduğunda siparişleri geç götürüyoruz. Bir kuryenin hakkı 4 bin 250 TL olamaz. Kiram 2 bin lira" şeklinde konuştu.

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