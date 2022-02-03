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'Kutup girdabı' Türkiye'yi sardı

Ocak ayında Balkanlar ve Karadeniz'den gelen soğuk havaların etkisinde kalan Türkiye, şubatta Kutup Girdabı'na kapılacak. Kuzeyden gelen soğuk ve karlı hava etkisini sürdürecek. Öte yandan Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Şubat 2022 09:25
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'Kutup girdabı' Türkiye'yi sardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Sivas, Diyarbakır, Erzurum gibi birçok il için önemli uyarılarda bulunuldu.

Ocak sonunda Kutup Girdabı'nın desteklediği aşırı soğuk hava dalgasının vurduğu Türkiye'nin şubatta da kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, aralık sonu ile ocak başında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerin yaşandığını, ocak ayının ikinci yarısından itibaren de sıcaklığın hızla düştüğünü hatırlattı.

Ardışık soğuk ve sıcak dönemlerin normal olduğunu ancak bu döngülerdeki aşırılıkların takip edilmesi gerektiğini ifade eden Tağıl, Türkiye'nin içinde bulunduğu enlemlerde Kutup Girdabı'nın kış döneminde iklim şartlarını doğrudan etkilediğine işaret etti.

Kutup girdabı şubat ayında da sürecek

Kutup Girdabı'nın sıcaklıkların sıfırın altına düşmesine sebep olduğunu dile getiren Tığıl, şöyle konuştu: Yüksek atmosfer tahminlerine göre Kutup Girdabı, şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir.

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