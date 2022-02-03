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Sosyal medya fenomeni işkence görüntülerini paylaştı

Kadına yönelik şiddet olaylarının önü bir türlü kesilemiyor. Türkiye bugün de sosyal medyadan yayınlanan dehşet verici bir olayın şokunu yaşıyor. İnternet için içerikler üreten İrem Ay adlı genç bir kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğrarken, Instagram hesabından kan donduran fotoğraflar yayınladı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Şubat 2022 09:32
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Sosyal medya fenomeni işkence görüntülerini paylaştı

Bir yarışma programıyla tanınan Dilan Ay'ın kardeşi olan İrem Ay, fotoğraflarla birlikte "Senden de, annenden de, babandan da korkmuyorum. Yaşanan her gecenin, her örtbasın hikayesini herkes bilecek" mesajlarını paylaştı.

Sosyal medya fenomeni İrem Ay, boşandığı eşi Berkay Saner tarafından sistematik olarak psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını söyleyerek Instagram hesabından yardım istedi.

İren Ay sosyal medya hesabından uğradığı şiddeti yansıtan bir dizi kare yayınladı. Fotoğraflardan birinde Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor. Bir başka fotoğraf ise Berkay Saner'i yerde baygın yatan İrem Ay'ın başında gülerek selfie çekerken yansıtıyor.

"ACI ÇEKMEK NE DEMEKMİŞ ASIL ŞİMDİ ANLIYORUM"

İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:

* Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine.

Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.

ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken Berkay Saner'e tepki gösterdi. Ayrıca İrem'in kız kardeşi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

Dilan Ay ayrıca şu paylaşımlarda bulundu:

* Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!

* Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay Saner tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız

Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin.

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