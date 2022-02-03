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4 bine yakın akaryakıt istasyonu kapanabilir

Son dönemde artan maliyetler ve düşük kar marjı nedeniyle akaryakıt istasyonları da zor günler geçiriyor. Bayiler kar marjlarının artırılmasını talep ederken, yaklaşık 4 bin bayi kapanma riski ile karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak : NTV
Eklenme : 03 Şubat 2022 09:41
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4 bine yakın akaryakıt istasyonu kapanabilir

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, düşük kar marjlarıyla faaliyet gösteren akaryakıt bayilerinin, personel, enerji ve genel giderlerinin son dönemde yüzde 100 oranında arttığını söyledi. Okumuş bunlara nakliye maliyetlerinin artması, kredi kartına ödenen komisyonların yüksekliği, kanun ve yönetmeliklerle getirilen yaptırımlar ile mali yüklerin enflasyon oranında artması da eklenince çok sayıda bayinin batma noktasına geldiğini belirtti.

4 BİN BAYİNİN KAPANMA RİSKİ VAR

Akaryakıt bayilerinin, akaryakıt fiyatlarını belirlemediğini ve artan fiyatların en çok bayi satışlarını olumsuz etkilediğini belirten Okumuş, şöyle konuştu:

"Toplumda akaryakıt bayilerinin tabiri caizse para bastığı yönünde bir düşünce var. Oysa gerçek hiç de öyle değil. Yüzlerce akaryakıt bayisi son dönemde artan maliyetler ve düşük kar marjı nedeniyle zarar ediyor. Elektrik faturasını ve personel maaşını ödeyemeyen 4 bine yakın bayi kapanma riskiyle karşı karşıya."

BAYİLER NE İSTİYOR?

Okumuş, akaryakıt bayilerinin sorunlarının net, çözümlerinin ise basit olduğunu ifade ederek, öncelikle kar marjlarının en az yüzde 15 olması ve enflasyona karşı da korunması gereğine işaret etti.

KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesi veya KDV'nin indirilmesi gerektiğini de belirten Okumuş, " Ayrıca, dağıtım şirketlerinin yaptığı indirimlerde bayilerden hiçbir kesinti yapılmamalı, indirimi yapan şirketlerin indirimleri kendi kar marjlarından karşılamalıdır. Nakliye ücretleri kar payından ayrı olarak verilmeli ve bu ücret eskiden Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı gibi kilometre bazında hesaplanmalıdır. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde komisyon bayilere yüklenmemeli, kartlı satışla nakit satış birbirinden ayrılıp, iki ayrı fiyat uygulanmalı. Kredi kartı komisyonlarının yüzde 50'sini bayiler, yüzde 50'sini dağıtım şirketleri karşılamalı."

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