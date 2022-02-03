Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi
Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Şubat 2022 10:08
Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
2022 yılının ilk yarısı için memurlar yüzde 2,5 ek zam ile birlikte toplamda yüzde 7,5 zam almıştı.
MEMURLARIN ALDIĞI ZAM İLK AYDAN ERİDİ
Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak.
Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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