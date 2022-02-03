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EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Şubat 2022 10:11
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EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

DUYURU

(03 Şubat 2022)

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-MEB-EKYS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

Aday Başvuru formu için tıklayınız

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