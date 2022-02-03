Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon rakamlarının açıkanmasının ardından; Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu
Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 03 Şubat 2022 10:31
OCAK ENFLASYON RAKAMLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklandı. Ocak ayı enflasyon oranı 11,10 olarak açıklandı. TÜİK yıllık bazda enflasyon oranı ise 48,69 oldu. TÜİK 2021 enflasyon oranını ise aylık %13.58 ,yıllık ise %36.08 olarak açıklanmıştı.
OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut Kira Bedeli: 1.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2022
TÜFE Kira Artış Oranı: %19,60
Kira Artış Tutarı: 196,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.196,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 14.352,00 TLMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız