Bakan Koca'dan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli!
Dün, Yunanistan sınırında onlarca göçmenin donarak vefat etmesi vicdanları sızlattı. Konuya İlişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunan mevkidaşı Tanos Plevris'e bir sitemde bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Şubat 2022 12:00
Bakan Koca twitter hesabından: Sn. Tanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 12 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Dün onlara ulaştığımızda 11'i maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli! mesajını paylaştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız