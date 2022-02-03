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Sahte rehberin tepki çeken tanıtımı

İstanbul'da kaçak tur düzenleyen firmalar ve sahte rehberlerin sayısı oldukça arttı. Belgeleri olmadığı halde tur düzenleyenler gezdirdikleri turistleri de yanlış bilgilendiriyor. İstanbul'u Arap turistlere gezdirirken yanlış bilgi veren bir sahte rehber de İstanbul Rehberler Odası'nın tepkisini çekti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Şubat 2022 11:58
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Sahte rehberin tepki çeken tanıtımı

Tepki gören rehber, geçtiğimiz günlerde çekilen videoda Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken, "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş" ifadelerini kullanıyor. Aynı kişi, Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camii'ni de 'Ayasofya Camii' olarak tanıtıyor. İstanbul Rehberler Odası denetimlerin artırılmasını istedi.

İstanbul'da sahte rehberle kaçak tur düzenleyenler tepki çekiyor. İstanbul'da düzenlenen kaçak turdaki rehberin söyledikleri İstanbul Rehberler Odası'nı harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. isimli Suriyeli, kaçak olduğu öne sürülen bir tur düzenledi. Turda Mustafa G., Arap turistlere İstanbul'u anlattı. Belgesi olmadığı öğrenilen Mustafa G., Araplara rehber olduğunu da söyledi. Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken Mustafa G., "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş" dedi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken de Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camii'ni 'Ayasofya Camii' olarak tanıttı. Video sosyal medyada tepki topladı.

İNSANLARA REHBERİM DİYEREK TUR DÜZENLEYEN BİR ŞAHISTIR

İstanbul Rehberler Odasının 5816 sayılı yasaya binaen suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun, "O videodaki kişi kesinlikle rehber değil. Sahte rehberdir. Yasadışı bir eylem içerisinde olan yabancı bir şahıs. Kesinlikle ne odamıza ne de bir başka meslek odasına bağlı bir rehber değildir. Kendisi sahte rehberdir. Arapça dilinde insanlara 'Rehberim' diyerek kandırarak onlara tur düzenleyen bir şahıstır.

Tur düzenlemek seyahat acentesinin görevidir. Biz sadece rehberlik hizmeti veririz. O videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün tamamı altından kaplı bir hamamda genelde süt banyosu yaptığı söyleniyor. Kendisi doğru bilgiler vermemekle beraber, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken Ortaköy'deki camiye Ayasofya Camii olarak tanıttığını da arkadaşlarımızın verdiği bilgiler ışığında tespit etmiş bulunuyoruz" dedi.

ÇOK BÜYÜK VERGİ KAÇAKÇILIĞI DA SÖZ KONUSU

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun "Bunun gibi bir günde onlarcası yüzlercesi İstanbul içerisinde cirit atıyorlar. Yasağı aleni bir şekilde ihlal ediyorlar. Zaman zaman acenteler de bu kişileri rehber olarak çalıştırıyor. Bu sahte rehberlerin sayısını bizim vermemiz için bizim yaptığımız denetimler yetmiyor. Bu mesele, Maliye Bakanlığı'nı da ilgilendiren bir mesele. Çok büyük bir vergi kaçakçılığı söz konusu. Sahte rehberliğin, kaçak acentecilik yapmanın cezası maalesef caydırıcı değil. 2 bin lira maksimum 3 bin liraya çıkabiliyor. TC vatandaşı 2 kez bu eylemi yaparsa rehber olamıyor fakat yabancılar için böyle kanun da yok. Bu kişiler sosyal medya yoluyla veya yasadışı stantlar ile kurarak insanları bir şekilde kendilerine çekiyorlar" diye konuştu.

BU ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞ

Middle East Türkiye Platformu Başkanı Hüseyin Kırk ise, "Ülkemizi tercih eden turistlere, ülkemize gelen mülteci sıfatındaki Suriyeliler ciddi anlamda ülke turizmini baltalamaktadır. Boğaziçi Köprüsü üzerinden geçerken Büyük Mecidiye Camii'ni Ayasofya Camii olarak tanıtıyor. Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken de bu demokratik ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda tamamı altınla kaplı banyoda sütle banyo yaptığını ifade ediyor. Bu çok büyük bir yanlış. Mülteci sıfatıyla ülkemize gelenler tamamen turizm pastasını ciddi anlamda zarara sokmaktadır" dedi.

"OSMANLI BAKİYESİNİ BİR MÜLTECİNİN ÜLKEMDE TURİSTLERE ANLATMASINA GÖZ YUMAMAM"

Hüseyin Kırk "Ülkemizi tercih eden turistlere gerek tarihi gerek turizm olarak yanlış bilgiler verilmektedir. Rehberler kanuna göre ben 25 yıllık turizmciyim hiçbir şekilde bir turiste tarih anlatamam. Böyle bir yasa var. Taksim civarında Fatih civarında gezen bu mülteciler köşelerde bekleyerek turistleri kandırmakta. Yani bir Boğaz turu normalde 50 dolar. Bunlar 90 TL'ye satıyor. Osmanlı Bakiyesini bir mültecinin ülkemizi tercih eden turistlere ben göz yumamam" diye konuştu.

TURİZM ACENTESİ SAHİPLERİ DE TEPKİLİ

Turizm acentesi sahipleri de toplanarak sosyal medya üzerinden satılan 'Korsan Turlar' hakkında basın açıklaması yaptı. Turizm acentesi sahibi Vesim Kır "Biz turizm acentesini açarken bizden bir sürü evrak isteniyor. Sosyal Medya Korsanları ne yapıyor? Bizim yıllarca yaptığımız turları kopyalayıp internette yayınlıyor. Bizim fiyatımızın da altını yazıyor. İnsanlar bunları tercih ediyor. Bu korsanların yüzde 90'ı yabancı uyruklu.

Ülkemize gelenlerin yüzde 80'i 90'ı Arap kökenli. Ülkemizi doğru tanıtalım. Yabancı yabancıya bu ülkeyi tanıtmasın. Tanıtsın ama doğru tanıtsın, belgesi olsun dedi. Turizm acentesi sahibi Ali Hacı "150 liraya Bursa'ya teleferikli tur satıyorlar. Teleferiğin fiyatı zaten 150 lira" diye konuştu

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