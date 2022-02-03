Samsun'da bir grup Atatürk heykelini 'tavaf' etti
Samsun'da Atatürk heykeli, halat bağlanarak yıkılmaya çalışıldı. Bu olay sonrası anıtın çevresinde toplanan bir grup Samsunlu, heykelin çevresinde zincir oluşturdu. El ele tutuşarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları eşliğinde heykelin etrafında döndüler.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 17:25
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında kente ayak bastığı noktaya konulan Atatürk heykeli, ayağına urgan bağlanarak yıkılmaya çalışıldı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Bu gelişme sonrası bir grup Samsunlu, heykelin bulunduğu Onur Anıtı'nda toplandı.
Atatürk heykelinin etrafında el ele tutuşarak zincir oluşturan grup, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak heykelin etrafında döndüler.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız