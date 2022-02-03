Merkez Bankası, 45 milyar lira kar payı dağıtacak.

Bankanın olağanüstü genel kurul toplantısı bugün Ankara'da yapıldı.

Toplantıda, 2021 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildi.

Yapılan açıklamaya göre; 45 milyar Türk Lirası kar payı avans tutarının, 4,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığı bildirildi.