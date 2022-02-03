Doğum gününde ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybetti
Sinop'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden birinin bugün doğum günü olduğu öğrenildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 13:09
Sinop'tan Erfelek ilçesi yönüne giden Remzi Özdağ (65) idaresindeki 57 KB 647 plakalı otomobil, Çelenköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile Yılmaz Özdemir (48) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bu arada, sürücü Özdağ'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız