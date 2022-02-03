Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 2,82 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98'le turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,85'le madencilik oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki rekor enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde net varlık alımlarının bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre daha yavaş hızda gerçekleştiğini duyurdu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, kararın ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun ocak ayında yukarı yönlü sürpriz yaptığını ve beklenenden daha uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Net varlık alımlarını sonlandırmadan, faizlerde artırıma gitmeyeceklerini vurgulayan Lagarde, bu konuda dikkatli ve özenli bir çalışma yapacaklarını ifade etti.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) da bugünkü toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak şahin duruşunu korudu.

Analistler, bir önceki toplantıda 2022'de faiz artışının pek olası olmadığını belirten Lagarde'nin enflasyon riskine işaret etmesinin, bankanın faizlerde hazirana kadar 10 baz puanlık, yıl içinde ise toplamda 40 baz puanlık artış yapacağı beklentilerini gündeme getirdiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve BoE'nin ardından ECB'nin de para politikasında sıkılaşma sinyali vermesinin pay piyasalarında satış baskısını hızlandırdığını aktaran analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 2.000 puanın direnç, 1.930 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.