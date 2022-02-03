Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor

Aralık sonu ile ocak başında sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Ocak ayının ikinci yarısında ise hava sıcaklığı yurt genelinde hızla düştü.

Düşüş, basınç değerlerindeki değişim nedeniyle meydana geldi.

Uzmanlar bu durumu "kutup girdabı" olarak nitelendiriyor.

"Sıcaklık artışları uzun sürmeyecek"

Sıcaklık önümüzdeki günlerde artsa da bu durum uzun sürmeyecek. Türkiye'yi bu kez kuzeyden gelen soğuk hava taşınımı etkileyecek.

Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ocak sonunda kutup girdabının desteklediği aşırı soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Yüksek atmosfer tahminlerine göre, kutup girdabı şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir."

Son 10 yılın en uzun soğuk nöbeti

Uzmanlar, son 10 yılın en uzun soğuk nöbetinin yaşandığını belirtiyor.

Soğuk hava akımının bazı bölgelerde afet boyutuna ulaşmaması için tedbirlerin alınmasının önemini vurguluyor.