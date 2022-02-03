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Eski Başkan Yardımcısı, ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı

İstanbul Avcılar Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranırken polise teslim olan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 14:56
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Eski Başkan Yardımcısı, ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcılar Belediyesinde gerçekleştirilen iki ihalede kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, firari olarak aranan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B, 1 Şubat Salı günü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Burçin B, çıkarıldığı Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcılar Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelilerden Erkan K, Çiğdem Ş, Rasul Ç, Eyüp K, Gökçe S, Mücahit D. ve Ramazan K. tutuklanırken, 10 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Şüpheli Erkan K'nin kontrolünde olan örgütsel yapının danışıklı teklif vererek birbiriyle dolaylı bağlantılı firmalar üzerinden ülke genelinde güncel değerinin 200 milyon liranın üzerinde 80 kamu ihalesi aldığı belirlenmişti.

Erkan K'nin 15 Temmuz darbe girişimi akabinde FETÖ soruşturma kapsamında tutuklanmasına rağmen belediye tarafından ihaleyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edilirken, cezaevinde bulunan şüpheli Erkan K'nin işinin başında gibi gösterilip "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarının işlendiği ifade edilmişti.

Avcılar Belediyesinin 2015 ve 2016 yıllarında yapılan iki ihalesinde ihale organizasyonunun başından beri Erkan K. kontrolündeki suç örgütü ile ilişkili firmalara haksız menfaat sağlama adına kurgulandığı ve bu süreçte yapılan usulsüzlükler neticesinde güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon lira ila 2 milyon lira aralığında olduğu değerlendirilen miktarda kamu zararı meydana geldiği bildirilmişti.

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