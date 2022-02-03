Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre; İYİ Partili Meclis Üyesi Nail Kurt'un, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'e yönelttiği soru kıyak ihaleyi ortaya çıkardı. Kurt, Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısında, belediyeye ait içinde zeytin ağaçlarının da olduğu 2 bin 162 metrekare büyüklüğündeki arazinin MHP İlçe Başkanı Murat Uysal'a aylığı 50 TL'den kiralandığı ile ilgili iddiaları sordu.

Başkan Erikmen verdiği yanıtla iddiaları doğruladı. İhale süreciyle ilgili olarak Belediye Yazı İşleri Müdürü Sedat Kesici'nin meclisi bilgilendirmesini istedi.

BELEDİYE MEMURU İHALEYİ İSTEDİ

Yazı İşleri Müdürü Kesici, arazinin belediye memurlarından İbrahim Türkeş'in isteği üzerine ihaleye çıkarıldığını açıklayarak, "Belediye memurlarımızdan İbrahim Türkeş ihaleyi talep etti. 30 Aralık'ta ihale gerçekleşti. İhaleye İbrahim Türkeş ile Murat Uysal katıldı. Kıymet takdir komisyonu araziye yıllık kira bedeli olarak 400 lira gibi bir değer biçti. İhale yıllık 600 lira Murat Uysal da kaldı" bilgisini verdi.

MHP'Lİ BAŞKAN: KIYMETLİ BİR ARAZİ DEĞİL



İYİ Parti ve CHP'li meclis üyelerinin ihaleye tepkilerine MHP'li Belediye Başkanı Erikmen, "Burası kıymetli bir arazi değil. Ama MHP İlçe Başkanı tutunca kıymetleniyor" yanıtını verince, meclisin tansiyonu yükseldi. Erikmen, CHP'li üyelerin ihalenin sessiz sedasız yapılmasını eleştirmesi, arazinin peşkeş çekildiğini dile getirmesi üzerine de, "Karacasu Belediyesinde peşkeş olmaz. Kimse yapamaz" yanıtını verdi.