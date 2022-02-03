Sosyal medyada drift paylaşımı cezasız kalmadı: 16 bin 900 lira

Osmangazi ilçesinde Mustafa Y., arkadaşının otomobiliyle drift yaptı.

Mustafa Y., bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin fark edilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekiplerin ulaştığı Mustafa Y., drift yaptığını kabul etti. Mustafa Y.'ye 'drift yapmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sürücülerin görüşünü engelleyecek şekilde duman ve gürültü çıkarmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 13 bin 226 TL; otomobil sahibi Onur T.'ye ise ehliyeti olmayan birine aracını verdiği için 3 bin 674 TL ceza uygulandı.