Malatya İl Milli Eğitim Müdürü, koronavirüse yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bazı belirtiler üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Kanbay, evde kendini karantinaya aldı.

Kanbay, sosyal medyada yaptığı paylaşımda da, "Testim pozitif çıktı. İyiyim çok şükür. Bir süre evde karantinadayım. Selam ve duayla" ifadelerine yer verdi.