TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 15 Şubat'a kadar tatile girdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 00:01
TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifinin görüşülerek kabul edilmesinin ardından çalışmalarına ara verdi. TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 15 Şubat tarihinde yeniden başlayacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız