Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında

Şeker hastalığı nedeniyle hastaneye giden bir hastanın yanlış tedavi sonucunda ayağını kaybettiği, sevk edildiği Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde uzun süre kötü koşullar altında beklediği ve söz konusu hastaya Covid teşhisi konulduğu iddia edildi.

YATAĞI TUVALETİN YANINDA

İstanbul Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hastanın, yatağıyla birlikte tuvalet kenarında beklediği görüntüler, hastanede bulunan bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yanlış tedavi sonucu ayağını kaybettiği iddia edilen hasta ve yakınına oda verilmediği iddia edildi.

"14 AYDIR BÖYLE YATIYORUM"

İsmi Hatice olduğu öğrenilen hasta ise bulunduğu duruma isyan ederek, "14 aydır böyle yatıyorum. 'Sizi buradan yürümeden göndermeyeceğiz' diyorlar ama sözlerini tutmuyorlar. 15 günde bir doktor değişiyor" diye konuştu.