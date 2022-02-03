TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi
Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Vaka sayıları 110 bini geçti... Bakanı Özer 'yüz yüze eğitim' açıklaması yaptı
Vaka sayıları 110 bini geçti... Bakanı Özer 'yüz yüze eğitim' açıklaması yaptı
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı
Yoğun bakımda yatan annesinin öldüğünü 4 gün sonra öğrendi
Yoğun bakımda yatan annesinin öldüğünü 4 gün sonra öğrendi
Belediyeden ilk: Temizlik işçilerine 'koku' tazminatı ödenecek
Belediyeden ilk: Temizlik işçilerine 'koku' tazminatı ödenecek
Ev alım satımında yeni dönem: Tüketici mağdur edilmeyecek
Ev alım satımında yeni dönem: Tüketici mağdur edilmeyecek
Ocakta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ocakta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Bakan Koca'dan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli!
Bakan Koca'dan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli!
Enflasyon sepeti güncellendi... İşte sepetten çıkan ürünler
Enflasyon sepeti güncellendi... İşte sepetten çıkan ürünler
İstanbulkart bedellerine yüzde 92 zam
İstanbulkart bedellerine yüzde 92 zam
Erdoğan: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları, biz de tanımayız
Erdoğan: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları, biz de tanımayız
Bakan Özer'den istihdam garantili eğitim açıklaması
Bakan Özer'den istihdam garantili eğitim açıklaması
Bakan Nebati: Enflasyon Nisan'da zirveyi görecek
Bakan Nebati: Enflasyon Nisan'da zirveyi görecek
Diyanet, 2022 sınav takvimini duyurdu
Diyanet, 2022 sınav takvimini duyurdu
İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri
İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 23:11
Yazdır
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Öğretmenliğin, "eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği" olarak tanımlandığı kanuna göre, öğretmenler bu görevlerini, Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlü olacak. Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenecek. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisiyle sağlanacak. Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilecek.

Aday öğretmenler, özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde sayılan şartlara ek olarak yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olacak. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranacak.

Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süre içinde zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemeyecek. Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz katılmayanlarla bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nca yapılan değerlendirmede başarısız olanların görevine son verilecek ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

Görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanacak. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nun oluşumu ve aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

- Öğretmenlik kariyer basamakları

Kanunla öğretmenlik kariyer basamakları belirleniyor. Buna göre, aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.

Öğretmen unvanından bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler, kazandıkları unvanları kullanmaya devam edecek.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

KAPAT [X]

- Ek gösterge ve tazminatlar

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ile diğer yasaların bu düzenlemeyle çelişmeyen hükümleri uygulanacak.

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidiliyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltiliyor.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Ek gösterge, ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 olacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesinde yapılan değişiklikle, sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliğine ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirmelerine imkan sağlanması öngörülüyor.

Öğretmenlik ve öğretmenlerin nitelikleri ve seçimiyle ilgili hususlar bu kanunla düzenlendiği için Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ilgili maddeleri yürürlükten kaldırılıyor.

Yayımlandığı tarihte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanlar bu düzenlemeden yararlanacak.

- Görüşmelerden

Öte yandan teklifin maddeleri üzerine konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, aralarında AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın da bulunduğu bazı AK Parti'li milletvekillerin fotoğraflarını göstererek İstanbul Büyükşehir Belediyesinden burs aldıklarını söylemesi, tartışmalara neden oldu.

Ağbaba, "Sayın Kavakçı'nın bu bursu alırken kiminle yarıştığını merak ediyorum. Kimleri geçti, kaç puanla geçti? Almış olduğu burs, burs değil bir servettir. Aldığı para 2 milyon 161 bin 291 liradır." dedi.

Ağbaba'nın iddialarına cevap veren Kan, şöyle konuştu:

"Sayın Ağbaba, 'haram yememiş' diyerek 'yedi' demek istedi. Kimin haram yiyip yemediğini gayet net biliyoruz. Ben çalışıp burs almanın ve burslu olarak doktora yapmanın kanun dışı olduğunu, bir usulsüzlük olduğunu bilmiyordum. Usulsüzlük bunun neresinde, onu da bilmiyorum. Günlerdir sosyal medyada, aylardır farklı yerlerde bağırıyorlar. Usulsüzlüğü göstersinler, usulsüzlük yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 1994 yılında Akıllı Bilet Projesi'nde bir mühendis olarak çalıştım. Büyükşehir Belediyesi burslu olarak yurt dışına göndermek istediğini mail ile duyurduğunda bütün çalışanlar gibi ben de başvurdum, kabulümü aldım. Eksik kalan mecburi hizmetimi de milletvekilliğim bittiği gün gidip tamamlayacağım. Bunun neresi usulsüzlük? 'Haram yedi' diyemezsiniz. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1994'te düz mühendis kadrosunda çalıştım. Sözleşmeli mühendis kadrosundan başka idari bir sıfatı olmayan bir insan, kendisini belirli yerlere zorla gönderemez. Bunu herkes bilir. Bursu alabilmek için öncelikle yurt dışındaki üniversitelerden kabul almanız gerekiyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki üniversiteler böyle. ABD'de iki ayrı üniversiteden kabul aldım. Sonra da yabancı dil imtihanına girmem gerekiyordu, onları yaptım sonra da 4 üzerinden 4 ortalamasıyla eğitimimi tamamladım."

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kızına cinsel istismardan yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis
Kızına cinsel istismardan yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis
Annenin Tiktok mesaisi, velayeti kaptırdı
Annenin Tiktok mesaisi, velayeti kaptırdı
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
Gökçek'in 'FETÖ'ye üye olma ve propagandasını yapma' suçlamalarına takipsizlik
Gökçek'in 'FETÖ'ye üye olma ve propagandasını yapma' suçlamalarına takipsizlik
Danıştay'dan özel güvenlikçileri ilgilendiren kritik 'yenileme' kararı!
Danıştay'dan özel güvenlikçileri ilgilendiren kritik 'yenileme' kararı!
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis

Bu Habere Tepkiniz

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon yüzde 48,69 oldu. Enflasyon aylık yüzde 11,10 arttı.
Kamuya araştırmacı atanan YAŞ mağdurlarına Danıştay'dan ret

Kamuya araştırmacı atanan YAŞ mağdurlarına Danıştay'dan ret

YAŞ mağdurlarının zorunlu emekliliğinde Danıştay son noktayı koydu
MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor

MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı personeli 3 yıldan bu yana yapılmayan görevde yükselme sınavının yapılmasını talep ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Kayseri'de öğrenci ve veliler öğretmenlerin göreve başlamamasını protesto etti

Kayseri'de öğrenci ve veliler öğretmenlerin göreve başlamamasını protesto etti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ilkokul öğrencileri ve aileleri, resen okullarına atanan öğretmenlerin durumu mahkemeye taşıyarak göreve başlamaması üzerine protesto eylemi yaptı. Hürriyet Mahallesi'nde 20 derslikli, 280 öğrencisi bulunan Şehit Sezer Güneş İlkokuluna görevlendirilen 4 öğretmen, ilçenin kent merkezine uzak olduğunu öne sürüp okula gelmeyerek durumu mahkemeye taşıdı.
Profesörlüğe atamada idarenin takdir hakkına dair önemli karar!

Profesörlüğe atamada idarenin takdir hakkına dair önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, profesör kadrosuna birden fazla müracaat olması halinde jürilerin görüşü alınarak birbirine yakın adaylar arasında üniversitelerin tercih yapmasının hukuka uygun olduğuna karar verildi.
Türkiye depremi saniyeler önce öğrenecek!

Türkiye depremi saniyeler önce öğrenecek!

Antalya'daki depremden önce bazı telefonlara Google tarafından 'deprem olacak' uyarısı gitmiş ve ardından da derem olmuştu. Google, deprem uyarı sistemini Türkiye'de tanıttı. Şirketin yaptığı açıklamada Android Deprem Uyarı Sistemi'nin AFAD'a ekleneceği belirtildi. Sistem depremleri önceden tespit edip uyarı mesajı gönderiyor.