Ardahan Devlet Hastanesinde koronavirüs nedeniyle bazı ameliyatlar iptal edildi

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, AA muhabirine, kentte vaka artışlarının hız kazandığına dikkati çekerek, bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Vaka artışlarını durdurmak ve vatandaşın sağlığını korumak için Ardahan Devlet Hastanesinde elektif ameliyatların şimdilik durdurulduğunu aktaran Özdemir, "Ayrıca hastanemizde bir süre hasta ziyaretleri olmayacak. 7 Şubat tarihinden itibaren de sünnetler yapılmayacak. Bu tedbirlerin tamamı vatandaşımızın sağlığı için alınıyor." dedi.

Özdemir, söz konusu tedbirlerin acil durumları kapsamadığını da sözlerine ekledi.