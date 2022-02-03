Türkiye ve Ukrayna'dan ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında iş birliği

Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun birinci bölümü kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun birinci bölümü kabul edildi
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Vaka sayıları 110 bini geçti... Bakanı Özer 'yüz yüze eğitim' açıklaması yaptı
Vaka sayıları 110 bini geçti... Bakanı Özer 'yüz yüze eğitim' açıklaması yaptı
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı
Yoğun bakımda yatan annesinin öldüğünü 4 gün sonra öğrendi
Yoğun bakımda yatan annesinin öldüğünü 4 gün sonra öğrendi
Belediyeden ilk: Temizlik işçilerine 'koku' tazminatı ödenecek
Belediyeden ilk: Temizlik işçilerine 'koku' tazminatı ödenecek
Ev alım satımında yeni dönem: Tüketici mağdur edilmeyecek
Ev alım satımında yeni dönem: Tüketici mağdur edilmeyecek
Ocakta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ocakta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Bakan Koca'dan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli!
Bakan Koca'dan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli!
Enflasyon sepeti güncellendi... İşte sepetten çıkan ürünler
Enflasyon sepeti güncellendi... İşte sepetten çıkan ürünler
İstanbulkart bedellerine yüzde 92 zam
İstanbulkart bedellerine yüzde 92 zam
Erdoğan: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları, biz de tanımayız
Erdoğan: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları, biz de tanımayız
Bakan Özer'den istihdam garantili eğitim açıklaması
Bakan Özer'den istihdam garantili eğitim açıklaması
Bakan Nebati: Enflasyon Nisan'da zirveyi görecek
Bakan Nebati: Enflasyon Nisan'da zirveyi görecek
Diyanet, 2022 sınav takvimini duyurdu
Diyanet, 2022 sınav takvimini duyurdu
İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri
İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de: İlk madde kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de: İlk madde kabul edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye ve Ukrayna'dan ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında iş birliği

Türkiye ile Ukrayna arasında "İleri Teknolojiler, Havacılık ve Uzay Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 21:52
Yazdır
Türkiye ve Ukrayna'dan ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ile Ukrayna arasındaki "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı" dolayısıyla bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alındı.

Stratejik ortak olan Türkiye ile Ukrayna arasında özellikle savunma sanayisi alanında gelişen ilişkilerde farklı bir aşamaya geçilerek, iki ülke arasında "İleri Teknolojiler, Havacılık ve Uzay Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin nezaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov anlaşmayı imzaladı.

Ortak çalışma alanları genişletilecek

Anlaşma çerçevesinde 2035 yılına kadar Türk yatırımlarına kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi istisnaları sağlanacak ve Türk firmalarının ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında Ukrayna'da yapacakları yatırımlara özel teşvikler verilecek.

İki ülke arasındaki ortak çalışma alanları genişletilecek. Üretimin, bilimsel ve teknik potansiyelin verimli kullanılması için uygun koşullar yaratılacak. Yüksek teknoloji ve havacılık endüstrisinde Türk şirketlerinin yatırım ortamının iyileştirilmesine olanak sağlanacak.

"Anlaşma, ortak proje geliştirme ve yatırım ikliminin oluşması için önemli"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi-SAHA İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar, anlaşmanın stratejik ortak olan iki ülkenin ekonomik ilişkilerini, ticaret hacmini ve yüksek teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarını daha ileri bir noktaya taşıyacağına işaret ederek, "Anlaşma, iki ülke arasında artık alıp satmaktan ziyade ortak proje geliştirme ve yatırım ikliminin oluşması için önemli bir adım. Ukrayna devleti yüksek teknoloji ve havacılık alanlarındaki tüm Türk firmalarının yatırımları için bir koruma kalkanı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın, gümrük ve vergi muafiyetleri getireceğine dikkati çeken Bayraktar, "İki ülkenin, teknolojinin farklı katmanlarında uzmanlaştıkları alanlarda birbirlerinden öğrenecekleri çok şey var. Anlaşmayla yakın gelecekte dünya sahnesinde kendinden söz ettirecek çok önemli projeler geliştirileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

11 yıllık stratejik ortaklık

Türkiye ve Ukrayna arasında, 25 Ocak 2011'de, iki ülkeyi stratejik ortak seviyesine ulaştıran Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in oluşturulmasına yönelik ortak deklarasyon imzalanmıştı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu görüştü
Ermenistan ile 2. görüşme tarihi belli oldu
Ermenistan ile 2. görüşme tarihi belli oldu
Erdoğan: Liderler arası ya da teknik görüşmelere ev sahipliği yapabiliriz
Erdoğan: Liderler arası ya da teknik görüşmelere ev sahipliği yapabiliriz
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı

Bu Habere Tepkiniz

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon yüzde 48,69 oldu. Enflasyon aylık yüzde 11,10 arttı.
Kamuya araştırmacı atanan YAŞ mağdurlarına Danıştay'dan ret

Kamuya araştırmacı atanan YAŞ mağdurlarına Danıştay'dan ret

YAŞ mağdurlarının zorunlu emekliliğinde Danıştay son noktayı koydu
MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor

MEB personeli 3 yıldır görevde yükselme sınavı bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı personeli 3 yıldan bu yana yapılmayan görevde yükselme sınavının yapılmasını talep ediyor.
Profesörlüğe atamada idarenin takdir hakkına dair önemli karar!

Profesörlüğe atamada idarenin takdir hakkına dair önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, profesör kadrosuna birden fazla müracaat olması halinde jürilerin görüşü alınarak birbirine yakın adaylar arasında üniversitelerin tercih yapmasının hukuka uygun olduğuna karar verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Kayseri'de öğrenci ve veliler öğretmenlerin göreve başlamamasını protesto etti

Kayseri'de öğrenci ve veliler öğretmenlerin göreve başlamamasını protesto etti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ilkokul öğrencileri ve aileleri, resen okullarına atanan öğretmenlerin durumu mahkemeye taşıyarak göreve başlamaması üzerine protesto eylemi yaptı. Hürriyet Mahallesi'nde 20 derslikli, 280 öğrencisi bulunan Şehit Sezer Güneş İlkokuluna görevlendirilen 4 öğretmen, ilçenin kent merkezine uzak olduğunu öne sürüp okula gelmeyerek durumu mahkemeye taşıdı.
Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat

Toplu sözleşmedeki mali haklara dair 38 maddelik talimat

Orman Genel Müdürlüğü toplu sözleşmedeki mali kazanımların nasıl uygulanacağına dair 38 maddelik bir talimat yayımladı
Türkiye depremi saniyeler önce öğrenecek!

Türkiye depremi saniyeler önce öğrenecek!

Antalya'daki depremden önce bazı telefonlara Google tarafından 'deprem olacak' uyarısı gitmiş ve ardından da derem olmuştu. Google, deprem uyarı sistemini Türkiye'de tanıttı. Şirketin yaptığı açıklamada Android Deprem Uyarı Sistemi'nin AFAD'a ekleneceği belirtildi. Sistem depremleri önceden tespit edip uyarı mesajı gönderiyor.