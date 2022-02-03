Türkiye ve Ukrayna'dan ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ile Ukrayna arasındaki "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı" dolayısıyla bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alındı.

Stratejik ortak olan Türkiye ile Ukrayna arasında özellikle savunma sanayisi alanında gelişen ilişkilerde farklı bir aşamaya geçilerek, iki ülke arasında "İleri Teknolojiler, Havacılık ve Uzay Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin nezaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov anlaşmayı imzaladı.

Ortak çalışma alanları genişletilecek

Anlaşma çerçevesinde 2035 yılına kadar Türk yatırımlarına kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi istisnaları sağlanacak ve Türk firmalarının ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında Ukrayna'da yapacakları yatırımlara özel teşvikler verilecek.

İki ülke arasındaki ortak çalışma alanları genişletilecek. Üretimin, bilimsel ve teknik potansiyelin verimli kullanılması için uygun koşullar yaratılacak. Yüksek teknoloji ve havacılık endüstrisinde Türk şirketlerinin yatırım ortamının iyileştirilmesine olanak sağlanacak.

"Anlaşma, ortak proje geliştirme ve yatırım ikliminin oluşması için önemli"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi-SAHA İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar, anlaşmanın stratejik ortak olan iki ülkenin ekonomik ilişkilerini, ticaret hacmini ve yüksek teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarını daha ileri bir noktaya taşıyacağına işaret ederek, "Anlaşma, iki ülke arasında artık alıp satmaktan ziyade ortak proje geliştirme ve yatırım ikliminin oluşması için önemli bir adım. Ukrayna devleti yüksek teknoloji ve havacılık alanlarındaki tüm Türk firmalarının yatırımları için bir koruma kalkanı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın, gümrük ve vergi muafiyetleri getireceğine dikkati çeken Bayraktar, "İki ülkenin, teknolojinin farklı katmanlarında uzmanlaştıkları alanlarda birbirlerinden öğrenecekleri çok şey var. Anlaşmayla yakın gelecekte dünya sahnesinde kendinden söz ettirecek çok önemli projeler geliştirileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

11 yıllık stratejik ortaklık

Türkiye ve Ukrayna arasında, 25 Ocak 2011'de, iki ülkeyi stratejik ortak seviyesine ulaştıran Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in oluşturulmasına yönelik ortak deklarasyon imzalanmıştı.