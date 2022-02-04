4 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
4 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki açılışına katılacak, Rusya Federasyonu Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky'yi kabul edecek.
(İstanbul/11.00/17.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek.
(Zonguldak/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gülistan Sarayı'nda düzenlenecek Güney Gaz Koridoru Sekizinci Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Bakü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Antalya/09.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cizre ilçesi Hz. Nuh Camisi'nde cuma namazı ve hutbe iradında bulunacak.
(Şırnak/12.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi başlayacak; İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçları yapılacak.
(Konya/Kayseri/20.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC ASVEL takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası başlayacak; Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport-Beşiktaş HDI Sigorta ve BOTAŞ-Hatayspor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/18.00/Ankara/18.00)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftası başlayacak; Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart, Yeni Kızıltepespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
(İstanbul/15.00/Yozgat/16.00/Mardin/17.00)
6- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosunun tanıtılacağı basın toplantısı, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'ın katılımıyla THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
(Ankara/11.30)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız