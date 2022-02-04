Dolar haftayı yükselişle kapattı
İstanbul serbest piyasada dolar 13,54 liradan, avro 15,48 liradan haftayı tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 17:47
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5380
|13,5390
|13,5440
|13,5460
|Avro
|15,4110
|15,4120
|15,4820
|15,4840
|Sterlin
|18,3540
|18,4460
|18,2110
|18,3170
|İsviçre Frangı
|14,6910
|14,7670
|14,5720
|14,6480
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5080
|13,5880
|13,5140
|13,5760
|Avro
|15,3710
|15,4510
|15,4420
|15,5230
|Sterlin
|18,2940
|18,5040
|18,1990
|18,4150