Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı bekleniyor.

İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce 15 kişilik özel ekip kuruldu. Yapılan incelemede şüphelilerin telefonlarının cesedin bulunduğu alanda 1 saat sinyal verdiği tespit edildi. Aramaların dördüncü gününde bulunan cesedin üzerinde Murat Kartal'ın evinden ayrılırken giydiği kıyafetler olduğu belirtildi.

ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ KELEPÇELİ GÖMMÜŞLER

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtildi. Ancak üstündekilerin Kartal'ın evden çıkarken giydiği kıyafetler olduğu belirlendi. Deniz polisinde katıldığı çalışmalar sırasında kelepçeli gömülen Kartal'ın cesedinin kepçeye takıldığı kaydedildi. Ceset savcının incelemesinin tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.