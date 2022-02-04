Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.

Çataklı, "

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir