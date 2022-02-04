Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 739 bin 859 olduğunu açıkladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 11:17
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı.
Çataklı, "
Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir" dedi. Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız