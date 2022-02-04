10 soruda 'YUVAM' hesabı

Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Döner sermayeden maaş alanların farklarının yatmama nedeni...
Döner sermayeden maaş alanların farklarının yatmama nedeni...
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
Başkent güne kar ile başladı
Başkent güne kar ile başladı
Faturada vergi düşer mi ?
Faturada vergi düşer mi ?
Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor
TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi
Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Vaka sayıları 110 bini geçti... Bakanı Özer 'yüz yüze eğitim' açıklaması yaptı
Vaka sayıları 110 bini geçti... Bakanı Özer 'yüz yüze eğitim' açıklaması yaptı
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Türkiye 'kutup girdabı'na girdi: Aşırı soğuklar geri dönüyor
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indiriminde değişiklik talimatı
Yoğun bakımda yatan annesinin öldüğünü 4 gün sonra öğrendi
Yoğun bakımda yatan annesinin öldüğünü 4 gün sonra öğrendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

10 soruda 'YUVAM' hesabı

"Bankalar, yurt dışında yerleşik vatandaşların tebliğ tarihinden itibaren yurt dışından gönderdikleri paralar karşılığında açtırdıkları döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılma hesaplarını YUVAM hesaplarına dönüştürebilecek"- "24 ay vadeli YUVAM hesapları, yıllık faiz ya da kar payı ödemeli olarak açılabilecek ve hesap sahibinin talep etmesi halinde yıllık faiz veya kar payı banka tarafından hesap sahibine ödenecek"- "YUVAM hesap sahiplerine kur korumasının yanı sıra hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 11:21
Yazdır
10 soruda 'YUVAM' hesabı

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesaplarına ilişkin detaylar belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde YUVAM hesaplarının açılmasını kararlaştırdı.

Daha önce, yurt içi yerleşikler ve şirketler için döviz tevdiat hesaplarının (DTH) ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi ile altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi adımları atılmıştı.

Bu kez, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını değerlendirebilmesine yönelik adımlar ve buna yönelik destekler açıklandı.

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

Soru 1: YUVAM hesaplarından kimler yararlanabilecek?

Cevap: Uygulamadan, yurt dışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek.

Yurt dışında yerleşik vatandaş tanımı, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsamaktadır.

Soru 2: Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

Cevap: Hesaplar 3, 6, 12 ve 24 aylık vadelerde olabilecek.

24 ay vadeli YUVAM hesaplarında, yıllık faiz ya da kar payı ödemeli olarak açılabilecek ve hesap sahibinin talep etmesi halinde yıllık faiz veya kar payı banka tarafından hesap sahibine ödenecek.

Soru 3: Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?

Cevap: Katılım bankaları da sisteme dahil olurken, uygulama katılım bankacılığı esasları çerçevesinde işleyecek.

Soru 4: YUVAM hesaplarına verilen ilave getiri oranı ne olacak?

KAPAT [X]

Cevap: YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir.

YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden hesaplanan ilave getiri Merkez Bankasınca Türk lirası olarak ödenecek. Bu getiri oranı 6 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 1, 12 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 1,5 ve 24 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 2 düzeyinde olacak.

Soru 5: Hesaptan elde edilen getiri ne olacak?

Cevap: Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (Yüzde 14) altında olamayacak.

Vade sonunda YUVAM hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esas olacak. Vade sonuna kadar beklendiğinde, hesaba banka tarafından faiz işletilecek.

Vadede dönüşüm kuru vade başına göre daha yüksek gerçekleşirse, Merkez Bankasınca hesap sahibine kur farkı ödenecek.

Vadede dönüşüm kuru vade başına göre düşük gerçekleşirse, hesap sahibi bankanın verdiği faiz gelirini elde etmiş olacak.

Katılım bankacılığında ise vade sonunda hesap sahibinin katılma hesabına kar payı ilave edilecek. Böylelikle katılma hesabı sahipleri döviz kurundaki düşüşten etkilenmeyecek, döviz kurunda artış olması halinde bu artıştan katılım bankacılığı esasları çerçevesinde getiri elde edebilecek.

Soru 6: Dönüşüm kuru nasıl hesaplanacak?

Cevap: Yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplarının TL'ye çevrilmesinde, Merkez Bankasınca 10.00-15.00 arasında her saat başı açıklanan döviz alış kuru baz alınacak. Bu işlemde, dövizin bozulduğu saati itibarıyla en son açıklanan kur dikkate alınacak.

Soru 7: Vadeden önce hesaptan çekim yapılır mı?

Cevap: Vadeden önce hesaptan çekim yapılabilecek, ancak bu durumda Merkez Bankasınca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek.

Soru 8: Bankalar YUVAM için ne zaman ve nasıl dönüşüm yapabilir?

Cevap: Bankalar, yurt dışında yerleşik vatandaşların tebliğ tarihinden itibaren yurt dışından gönderdikleri paralar karşılığında açtırdıkları döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılma hesaplarını YUVAM hesaplarına dönüştürebilecek.

Mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından iş günlerinde saat 17.00'den sonra ve tatil günlerinde son iş gününde Merkez Bankasınca saat 15.00'te ilan edilen döviz alış kuru kullanılmak suretiyle dönüşüm yapılabilecek.

Soru 9: Sözleşmelerde değişiklik yapılabilir mi?

Cevap: YUVAM hesaplarında faiz, vade ve benzeri sözleşme değişiklikleri yapılamaz.

Soru 10: Bu ürüne geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?

Cevap: Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Yüzde 90 verim kaybı yaşanan patlıcan, en pahalı sebze
Yüzde 90 verim kaybı yaşanan patlıcan, en pahalı sebze
Altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
Lisanssız elektrik üreticilerinin enerji satışı ödemelerinde kademeli tarife esas alınacak
Lisanssız elektrik üreticilerinin enerji satışı ödemelerinde kademeli tarife esas alınacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Bu Habere Tepkiniz

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Başkent güne kar ile başladı

Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon yüzde 48,69 oldu. Enflasyon aylık yüzde 11,10 arttı.
Biten tüm transferler

Biten tüm transferler

Süper Lig'de ara transfer sezonu 12 Ocak 2022'de başladı, 8 Şubat 2022'ye kadar takımlar kadrolarına yeni isimleri katabilecek. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021 ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...