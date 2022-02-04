ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin, 3 kişiye ait banka hesaplarına ATM'ler üzerinden sahte 100 bin 300 dolar yatırdığı ve karşılığında Türk lirası çekerek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11'i yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Ayrıca soruşturma kapsamında bir kişinin daha önce gözaltına alındığı ve adli kontrolle serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise farklı bir soruşturma nedeniyle tutuklu bulunduğu öğrenildi.