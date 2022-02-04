Yapımcısı açıkladı: 'Maske Kimsin Sen' erken final yapıyor

Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması aralık ayında Fox TV'de yayına başlamıştı.

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen'isimli yarışma pagan sembollerine yer verildiği öne sürülerek tartışma konusu olmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.

Tartışmalar sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı bir genelge yayımladı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı ifade edilmiş ve bunlardan birisi de 'Maske Kimsin Sen' olarak gösterilmişti.

Söz konusu genelgenin Maske Kimsin Sen programını işaret ettiği iddiaları sonrası programın final yapacağı öne sürüldü.

Reytingler düşük diye sonlandırıyoruz

Maske Kimsin Sen programı yapımcısı ve Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy iddialara ilişkin Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a açıklamalarda bulundu.

Programın final yapma nedeninin reytinglerden kaynaklandığını söyleyen Aksoy, 'Maske Kimsin Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerin de olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda 'prime time'da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV'de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir' dedi.