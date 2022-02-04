Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı

Bakan Özer, atanan 15 bin öğretmen için eğitim olup olmayacağını açıkladı

Yeni atanan 15 bin öğretmen 7 Şubat'ta görev başında Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlatılmadan önce 3 aylık bir eğitim programından geçirilmesine ilişkin çalışma hatırlatılarak 31 Ocak'ta atanan 15 bin öğretmen için bu uygulamanın geçerli olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Özer, Öğretmenlerimiz, 7 Şubat itibarıyla okullarında aktif olarak çalışmaya başlayacaklar.

Bakan Özer,yönetmelik süreci 7 Şubat'a yetişmeyeceği için yeni 15 bin öğretmenimiz, bu süreçten muaf olacak ve görevlerinin başında olacaklar. İnşallah daha sonraki öğretmen atamalarında kanun ve yönetmelik çıktıktan sonra 3 aylık mesleki gelişim eğitim programını uygulama imkanımız olacak. diye konuştu.