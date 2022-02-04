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Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı

TÜİK nüfus istatistiklerini paylaştı. 2020 yılında 281 bin 384 nüfusa sahip İnegöl ilçesi, bir yılda 5 bin 464 artarak 286 bin 848 oldu. İnegöl'ün nüfusu 20 ilin nüfusunu geride bıraktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 13:43
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Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı

İnegöl'ün nüfusu şu illeri geride bıraktı: Artvin 169 bin 543, Bilecik 228 bin 334, Bingöl 283 bin 112, Burdur 273 bin 716, Çankırı 196 bin 515, Erzincan 237 bin 351, Gümüşhane 150 bin 119, Hakkari 278 bin 218, Kars 281 bin 77, Kırşehir 242 bin 944, Sinop 218 bin 408, Tunceli 83 bin 645, Bayburt 85 bin 42, Karaman 258 bin 838, Kırıkkale 275 bin 968, Bartın 201 Bin 711, Ardahan 94 bin 932, Iğdır 203 bin 159, Karabük 249 bin 287, Kilis 145 bin 826.

Açıklanan veriler de Bursa'nın ilçeleri arasında İnegöl 4. sırada yer aldı. İlk sırada 884 bin 451 ile Osmangazi, 653 bin 307 ile Yıldırım ikinci, 518 bin 382 ile Nilüfer üçüncü sırada yer alırken, İnegöl 286 bin 848 ile dördüncü sırada yer aldı. Diğer ilçeler ise şu şekilde, Gemlik 118 bin 37, Mudanya 105 bin 308, Mustafa Kemalpaşa 101 bin 407, Gürsu 99 bin 278, Karacabey 84 bin 241, Kestel 72 bin 439, Yenişehir 54 bin 485, İznik, 44 bin 50, Orhaneli 18 bin 786, Keles 11 bin 246, Büyükorhan 9 bin 321 ve Harmancık 6 bin 16.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "TÜİK'in açıkladığı verilere göre şehrimiz bu yıl 5 bin 464 kişi daha artarak 286 bin 848 kişiye erişmiş oldu. Tabi gayri resmi nüfusumuzun da göç idaresinden almış olduğumuz verilerle 310 bin olduğunu ifade etmek isterim. Yani bu şehirde izinli olarak yaşayan ancak nüfus sayımına dahil olmayan böyle bir sayımız olduğunu ifade etmek isterim. Tabi şehrimiz hızlı göç almaya devam ediyor. Bunun gerekçeleri ticaret şehri olmamız, özellikle mobilya gibi ve diğer karma sektörleri şehirde barındırıyor olmamızdan ötürü düzenli bir göç aldığını ifade edebiliriz.

YÜZDE 50'Sİ 30 YAŞ ALTI GENÇ NÜFUS

Burada nüfus potansiyelimizin de yaklaşık olarak yüzde 50'sinin de 30 yaş altı genç nüfus olduğunu ifade etmek isterim. Bu arada elimizdeki veriler şunu gösteriyor; 81 vilayet içerisinde yaklaşık 20 tane vilayetten daha büyük bir nüfusa sahip bir şehir olduğumuzu ifade etmek isterim. Hemen yanı başımızda Bilecik şehir gibi, Erzincan, Sinop, Karabük gibi şehirlerden daha büyük bir nüfus potansiyeline sahip olduğumuzu ifade edebilirim. Ayrıca Bursa nüfusumuzda bu yıl yaklaşık 46 bin artış gösterdi. Bunu ilçeler içerisinde incelediğimizde nüfusu en fazla artan dördüncü büyük ilçe pozisyonunda olduğumuzu da eklemek isterim.

Bu nüfus artışlarına paralel olarak şunu da ifade etmek isterim; yapmış olduğumuz mastır plan çalışmaları içerisinde 2035 yılı yani yaklaşık 15 yıllık bir plandı bu. 2035 yılı planımıza göre nüfus yoğunluğumuzun yaklaşık 480 bin bandında olmasını ön görüyoruz. Bu da bize şehrimizin sürekli olarak bir büyüme trendi içerisinde olduğunu, burada yine nitelikli sektörlerin, katma değerli sektörlerinde çoğalmaya devam edeceğini bize gösteriyor.

Zaten mevcut yatırımlarımızda sanayi alanlarının oluşturulması gibi işlemlerde, konut adalarının oluşturulması gibi çalışmalarda bunun paralelinde devam ettiğini ifade etmek isterim" dedi.

Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
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