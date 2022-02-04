Vali Yerlikaya İstanbul'un nüfusunu açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 kişi artarak, 15 milyon 840 bin 900 kişi olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Şubat 2022 14:22
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın mesajında, "Kıymetli İstanbullular,Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378.448 artarak 15.840.900 oldu. Ülkemiz nüfusunun % 18.71'i ilimizde ikamet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3.049" ifadeleri yer aldı.
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Kıymetli İstanbullular,Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 4, 2022
Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 3️7️8️.4️4️8️ artarak ️
1️5️.8️4️0️.9️0️0️ oldu🙍🏻️🙎🏻️👶🏻
Ülkemiz nüfusunun % 1️8️.7️1️'i ilimizde ikamet ediyor.
Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3️.0️4️9️ pic.twitter.com/L2uI0Mws0L