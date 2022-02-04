Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, üniversite döneminde dersine giren hocası, Prof.Dr.Olcay Neyzi'nin vefat ettiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Şubat 2022 14:55
Bakan Koca twitinde: PROF. DR. OLCAY NEYZİ hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü. İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğrencisi olmuştum. Hekimliğine, ders anlatışına hepimiz hayrandık. Tıp eğitiminin gelişmesine katkı vermiş bir duayendi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. İfadelerini kullandı.
Profesör Doktor Olcay Neyzi (27 Temmuz 1927 doğumlu), Türk doktoru ve İstanbul Tıp Fakültesi (çalışma yılları 1979 - 1994) eski Pediatri Anabilim Dalı Başkanıdır. Türkçe hazırlanmış kapsamlı ve bilinen pediatri ders kitabının ilk yazarı olarak, Türkiye'de tıp eğitiminin seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlamıştır.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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