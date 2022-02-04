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Aziz Yıldırım: 3 Temmuz sürecinde görevini kötüye kullananlara dava açacağız

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu beraat kararlarının, 20 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanması ile kendileri lehine sonuçlanan sürece ilişkin açıklamada bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 16:15
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Aziz Yıldırım: 3 Temmuz sürecinde görevini kötüye kullananlara dava açacağız

3 Temmuz sürecinin Fenerbahçeliler için önemini hatırlatan Yıldırım, söz konusu mücadelede kendilerine destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm parti liderlerine, milletvekillerine, kumpasın aydınlatılması ve kumpasın aktörlerinin adalet önüne çıkarılmalarına vesile olan emniyet ve adalet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

Beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından gelinen noktada önemli adımlar atacaklarını anlatan Yıldırım, şahsını ve arkadaşlarını itibarsızlaştırma amacıyla yapılmış tüm haksız uygulamalarla ilgili, sürecin bir parçası olan ve görevini kötüye kullanan herkes hakkında dava açma kararı aldıklarını açıkladı.

Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 141. maddesinde bulunan haksız koruma tedbirleriyle alakalı tazminat davası açacaklarını ve buradan alınacak gelirin Fenerbahçe Eğitim Kurumları ile Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını aktaran Yıldırım, daha önce yaptıkları suç duyurusu kapsamında haklarında yasal işlem yapılmayan gazeteci, spor yazarı, televizyon yorumcusu, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi ve çalışanları, İlhan Helvacı, Lütfi Arıboğan, Ebru Köksal, Yunus Egemenoğlu ile UEFA müfettişi Pierre Cornu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma yapılması için yeniden şikayet dilekçesi vereceklerini duyurdu.

Hakim ve savcıların 3 Temmuz sürecindeki özellikle yasa dışı dinleme sebebiyle yargılama faaliyetlerinden dolayı tazminat davaları açacaklarını anlatan Yıldırım, şunları aktardı:

"Bu noktada sizlere önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 3 Temmuz soruşturmasını yürüten firari Mehmet Berk, ifade esnasında, Bursaspor şampiyon olmasa Fenerbahçe Kulübüne operasyonun 2009 yılında yapılacağını söylemişti. Savcının bu söylemini kamuoyu ile paylaştım. Hukuk ekibimiz hakim ve savcılar hakkında açılacak davalara çalışırlarken çok önemli bir delile ulaştılar. Bu delil UYAP sisteminden elde edildi. Başka delillere de ulaşıldı ama bugün sadece birini sizinle paylaşacağım. 3 Temmuz yargılamasını yapan, kapatılan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin UYAP formatında yazılı olan gerekçeli kararı word formatına dönüştürüldüğünde, belgenin hazırlanma bilgileri çıkmaktadır. Buna göre gerekçeli kararın oluşturma tarihi 16.06.2009'dur. Son değişiklik tarihi 10.08.2012, son yazdırma tarihi 10.08.2012'dir. Bu belge, Adalet Bakanlığı elinde olan UYAP sisteminde bu şekilde kayıtlıdır."

- "Takım otobüsümüze yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerekmektedir"

Aziz Yıldırım, 4 Nisan 2015'te Sürmene'de takım otobüsüne yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerektiğini ifade etti.

Camianın bu konuda büyük beklentileri olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Şampiyonluğumuza mal olan saldırını faillerinin, onları kullananlarının bulunup, söz konusu saldırının bütün boyutları ile aydınlatılması kamuoyu vicdanın rahatlaması için elzemdir. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, konuyla ilgili devlet birimlerine çağrımız, bu cinayet girişiminin faili meçhul kalmaması adına gerekli çalışmaları titizlikle yürütülmesi ve konunun tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmasıdır. Bununla birlikte, şu an devam etmekte olan soruşturmanın akıbetinin de kamuoyuyla paylaşılması, takım otobüsümüze yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerekmektedir. "değerlendirmesinde bulundu.

- Aydınlar ve Erzik'e CAS sorusu

Aziz Yıldırım, dönemin UEFA yönetiminde bulunan Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın neden CAS davasının geri çekilmesini talep ettiklerini açıklamasını gerektiğini söyledi.

Yıldırım, davanın geri çekilmesine neden olarak gösterilen ülke menfaatinin ne olduğunu ve elde edilip edilmediğinin açıklanması gerektiğini de kaydederek sözlerini tamamladı.

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