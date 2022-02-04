Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 16:48
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Melikgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın, ilçedeki bir ikamette saklandığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız