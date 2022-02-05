THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!

12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı arttırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Bin kadın kabin memurunun işe alınacağını açıklayan THY iş ilanı yayımladı.

Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 - 31 Aralık 2002tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler.

Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar hem ülkelerin eşsiz özelliklerini keşfetmenin yanı sıra, özel sağlık sigortası hem kendileri hem de aile üyeleri indirimli seyahat imkanına sahip olacak.

İSTİHDAM İÇİN SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek" dedi.

Ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörü gereklilikleri doğrultusunda;

Güler yüzlü,

İletişim becerisi yüksek,

Ekip çalışmasına yatkın,

Dinamik

kadın çalışma arkadaşları arıyoruz.

THY kadın kabin memuru alım ilanı genel koşullar



T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak

Fiziki Koşullar



160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO'nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak

Sağlık Koşulları



Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

THY AO Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY AO iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

THY AO, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.



Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.



THY AO'da Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.



Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan, göreve başlama aşamasında Ortaklığımızın uçuş operasyonlarını etkilemeyecek şekilde COVID-19 (içerik ve süre olarak Sağlık Bakanlığının bağışık olarak kabul ettiği) aşılarını, Menenjit (Konjüge Meningokok Serogrup A Aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Sarı Humma aşılarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol



Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY AO resmi sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.



Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ile işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek, sağlık raporu ve belgelerinin onaylanması sonrası adaylar eğitime yönlendirileceklerdir.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, aşağıdaki online uygulama, test, sınav ve mülakat süreçlerine katılacaktır.



Online İngilizce Testi

THY AO İngilizce Sınavı

Online Yetkinlik Envanteri

Online 2.Yabancı Dil Testi (Varsa)

Mülakat Süreçleri

Belge Kontrolü

İngilizce Mülakatı

Boy-Kilo Ölçümü

Dövme ve Yara izi Kontrolü

2. Yabancı Dil Mülakatı(Varsa)

Kurul Mülakatı

Psikolog Görüşmesi

Adaylarımızın Dikkatine!



THY AO'dan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen,

Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;

Boy ölçümü aşamasında elenen,

Herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,

Ortaklık ve Ortaklık personeline karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz ifadeler içeren iletişim kurduğu tespit edilen adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.

Kabin Memurluğu mesleği üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup THY AO'da Kabin Ekibi üyesi olarak görev yapanlar, Ortaklığın halen uygulamada olan Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı'nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.

Ortaklığımızda görev yapan kabin memurlarının çalışma koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

İlan, 11.02.2022 Saat 15:00'a kadar yayında kalacaktır.