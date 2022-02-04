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Bebeğe çamaşır suyuyla işkence: Annenin 20 yıl hapsi istendi

İstanbul Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızını jiletlediği ve vücuduna şırınga batırdığı iddiasıyla yargılanan anne Ezgi K'nin 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 17:22
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Bebeğe çamaşır suyuyla işkence: Annenin 20 yıl hapsi istendi

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ezgi K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Müşteki baba Eray K, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ezgi K'nin 2 Kasım 2017'de doğurduğu mağdur E.M.K'yi, bir türlü ısınamaması üzerine öldürmeye karar verdiği, Kasım 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında birçok kez savunmasız durumdaki çocuğun burun, ağız ve kulağının iç kısmı ile göbek deliğine şırınga iğnesi batırdığını belirtti.

Sanığın mağdurun kafa, göz altı, bacak, kol ve göğüs kısımlarına jiletle kesiler attığı, kol, bacaklar ve yanak kısmı ile kulak arkasına şırınga iğnesiyle sıvı el sabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte ettiği anlatılan mütalaada, ayrıca hastanede tedavisi yapılan mağdurun kolundaki damar yoluna takılı iğnenin girişine sıvı sabun enjekte ettiği bildirildi.

Mütalaada, sanık Ezgi K'nin "altsoyu olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak çocuğu tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluğunun devamı istendi.

Baba Eray K. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, savcılığın mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, dosyadaki delillerin toplandığını ifade ederek, 3 senedir tutuklu olan müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme, tarafların avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek tahliye taleplerini reddetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1,5 yaşındaki E.M.K'nin sağlık sorunları nedeniyle annesi Ezgi K. tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü anlatılarak, tetkikler sonucunda çocuğun istismara uğradığının belirlendiği ve bununla ilgili baba E.K'nin uyarıldığı belirtiliyor.

Baba E.K'nin anneye bu durumu sorması üzerine sanığın 9 Şubat 2019'da polise giderek olayı anlattığı ifade edilen iddianamede, Ezgi K'nin, doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı için farklı zamanlarda jilet ve şırınga ile çocuğa eziyet çektirdiğini söylediğine yer veriliyor.

İddianamede, sanık Ezgi K'nin "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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