ÇEKOM Çalışanları da sosyal hizmet tazminatından yararlanacak

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı yetkilileriyle Aralık ayında yapılan Kurum İdari Kurul (KİK) toplantısında, ÇEKOM'un yatılı kuruluş olup olmadığı hususuna açıklık getirilmesini isteyen Sağlık-Sen, ÇEKOM biriminde çalışanların, 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları arasında yer alan sosyal hizmet tazminatından yararlanmasını talep etmişti.

Konunun bir an önce açıklığa kavuşmasını isteyen Sağlık-Sen, ÇEKOM çalışanlarının mağdur edildiğini ve bu mağduriyetin bir an önce son bulması gerektiğini kayda geçirmişti.

Bakanlıkta, KİK toplantısı sonrası yapılan çalışma kapsamında, Personel Genel Müdürlüğü'nden ÇEKOM belirsizliği hususunda görüş istendi.

Gelen görüşte; yatılı hizmet veren çocuk evlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu uyarınca ayrı bir kuruluş olmadığı, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı evlerden oluştuğu, ÇEKOM personelinin de çocuklara yönelik yatılı hizmet veren çocuk evlerinin iş ve işlemlerini gündüz veya gece mesai şeklinde çalışarak 24 saat esasına göre yürütmek amacıyla çalıştığı belirtildi.

Görüş yazısında ayrıca, ÇEKOM çalışanlarının 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına İlişkin Üçüncü Bölümünün 36. maddesinde yer alan sosyal hizmet tazminatı kapsamında olduğu vurgulandı.

ÇEKOM çalışanları, böylelikle Sağlık-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımı olan sosyal hizmet tazminatından yararlanmaya hak kazanmış oldular.