Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Bakanlıktan açıklama: Ümraniye cezaevi yangınına soruşturma
Bakanlıktan açıklama: Ümraniye cezaevi yangınına soruşturma
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı en çok ve en az olan iller
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı en çok ve en az olan iller
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve iki belediye personeli gözaltında
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve iki belediye personeli gözaltında
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Kamuda maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!
Kamuda maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
Başkent güne kar ile başladı
Başkent güne kar ile başladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı en çok ve en az olan iller

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 21:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı binde 12,7 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,2 oldu
Türkiye'de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il 83 bin 645 kişi ile Tunceli oldu

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,1'e yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

KAPAT [X]

Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,9 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,1 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,9 oldu

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2021 yılında yüzde 67,9 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,7'ye yükseldi.

Toplam yaş bağımlılık oranı azaldı

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020 yılında yüzde 47,7 iken 2021 yılında yüzde 47,4'e düştü.
Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33,7'den, yüzde 33'e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,1'den yüzde 14,3'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2021 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya bakmaktadır.

Türkiye'de kilometrekareye 110 kişi düşerken İstanbul'da 3 bin 49 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
2021'in en ilginç şikayetleri açıklandı:Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
2021'in en ilginç şikayetleri açıklandı:Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
İstanbul barajları nefes aldı: 1 haftada yüzde 10 arttı
İstanbul barajları nefes aldı: 1 haftada yüzde 10 arttı

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak
Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?
İsteğe bağlık sigortalılık sistemine geçmek isteyen kadın memurlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı
Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar
Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar
Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı
Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı
Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi
Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Başkent güne kar ile başladı
Başkent güne kar ile başladı
Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Biten tüm transferler
Biten tüm transferler
Süper Lig'de ara transfer sezonu 12 Ocak 2022'de başladı, 8 Şubat 2022'ye kadar takımlar kadrolarına yeni isimleri katabilecek. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021 ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...