Türkiye'den uluslararası topluma 'Yunanistan' çağrısı
Türkiye, uluslararası topluma, düzensiz göçmenleri geri itmesi ve hayatlarına mal olan eylemleri nedeniyle Yunanistan'a karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.
Bakanlık açıklamasında, "Yunanistan'ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor" denildi.
Göçmenlerin yaşam hakkına kastedilen gayrimeşru yaklaşımın Avrupa'nın utancı olarak hafızalara kazındığının ifade edildiği açıklamada Avrupa'ya çağrı yapıldı.
Bakanlık, uluslarası toplumun Yunanistan'ın hukuka aykırı politikasına sessiz kalmaması çağrısını şu ifadelerle belirtti:
"AB Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır. Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan'ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız