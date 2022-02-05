5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ucuz iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı

Apple'ın ucuz modeli iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre cihazın ekranları üretiliyor. Daha sonra montaja geçilecek ve baharda yeni ucuz iPhone satışa çıkacak. Henüz adı belli olmayan iPhone SE 2022'nin fiyatına ilişkin bir iddia ortaya atıldı.