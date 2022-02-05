5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkam Muhiddin ŞAHİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Nadide YİĞİTELİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Birdal ÖZTÜRK,
- Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Metin KAPLAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hayrullah Ozan ÇETİNER atanmıştır.
Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Süleyman BEŞLİ atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selami YAZICI atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denetim Hizmetleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Süleyman HACICAFEROĞLU atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü;
- I. Hukuk Müşaviri Ferit Cumhur DALKILIÇ,
- 2. Bölge Müdürü Şehabeddin GEDİKLİ,
- 3. Bölge Müdürü Selim KOÇBAY,
görevden alınmış,
- I. Hukuk Müşavirliğine Ercan ATASEVER,
atanmıştır.
4 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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