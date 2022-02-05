DEAŞ'ın iki elebaşı da aynı yolu ve aynı sonu paylaştı

Kureyşi'nin öldürüldüğü yerin HTŞ'nin hakimiyet alanı içinde dolayısıyla burada barınıyor olduğu iddiası çok mantıklı görünmüyor. Çünkü HTŞ, 2017 ortasından bu yana İdlib'deki DEAŞ hücrelerini hedef alan 100'den fazla ölümcül baskın gerçekleştirdi ve el-Kaide'ye de benzer şekilde düşman, 18 ay önce İdlib'de el-Kaide'nin operasyonel varlığını tamamen bitiren HTŞ'nin Kureyşi'yi barındırıyor olması mümkün gözükmüyor. Irak ve Suriye arasındaki bölgede PKK/YPG'nin ABD desteği ile hakimiyet alanı oluşturma çabalarına rağmen Kureyşi'nin burada yakalanması Bağdadi'nin petrol tankeri ile öldürüldüğü bölgeye getirilmesini hatırlatıyor.

EL-KUREYŞİ KİMDİR

El-Kureyşi, DEAŞ'ın kurucu üyelerinden biriydi. Ebu Bekir el-Bağdadi'nin 26 Ekim 2019'da bir ABD baskınında ölümünün ardından 31 Ekim 2019'da Bağdadi'nin halefi olarak atandı. El-Kureyşi, Saddam Hüseyin'in ordusunda eski bir subaydı ve Bağdadi'nin çevresindeki en önemli DEAŞ üyelerinden biri olarak kabul ediliyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı, el-Kureyşi'yi hem özel olarak küresel terörist olarak belirledi hem de yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 5 milyon dolar ödül koydu daha sonra 10 milyon dolara çıkardı. 3 Şubat 2022'de ABD özel kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki Atme'de el-Kureyşi'yi hedef alan bir baskın düzenledi. Operasyonun başında el-Kureyşi kendisini ve ailesini öldüren bir bombayı patlattığı iddia edildi. Yaklaşık üç saat süren operasyonda dördü kadın, altısı çocuk en az on üç kişi hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞ

2004 yılında el-Kureyşi, el-Kaide ile bağlantıları nedeniyle ABD güçleri tarafından ele geçirildi. Irak-Kuveyt sınırına yakın Basra'daki Bucca Kampı'nda hapsedilen el-Kureyşi, Bağdadi ile bir araya geldi ve yakın bir bağ kurdu. El-Kureyşi'nin ne zaman serbest bırakıldığı belli değil, ancak tutukluluğunun ardından Musul'a döndüğü ve yeniden el-Kaide'ye katıldığı tahmin ediliyor. 2014 yılında el-Mawla, Bağdadi'yi Musul'a kabul etti. El-Kureyşi dah sonra el-Kaide'den ayrıldı ve Bağdadi'ye bağlılık ve tam destek sözü verdi ve DEAŞ'ın şehrin kontrolünü hızla ele geçirmesi için destek sağladı.

Osman Sağırlı