Sebzeyi don vurdu: Sektör temsilcileri fiyatların Mart'ta düşmesini bekliyor

AK Parti milletvekili, gençlerle İstiklal'de Kürtçe şarkı söyledi
AK Parti milletvekili, gençlerle İstiklal'de Kürtçe şarkı söyledi
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
700 bin kamu işçisine zamlı maaş: En düşük ikramiye 8.673 TL oldu
700 bin kamu işçisine zamlı maaş: En düşük ikramiye 8.673 TL oldu
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı
Erdoğan imzaladı, bin 110 yeni kadro açıldı
Erdoğan imzaladı, bin 110 yeni kadro açıldı
O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı en çok ve en az olan iller
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı en çok ve en az olan iller
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve iki belediye personeli gözaltında
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve iki belediye personeli gözaltında
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sebzeyi don vurdu: Sektör temsilcileri fiyatların Mart'ta düşmesini bekliyor

Sert geçen kış ayı sebze üretimini vurdu. Domates, patlıcan, salatalık gibi sera ürünlerinde hasılat yüzde 50 ila 90 düştü. Kış sebzeleri ise don nedeniyle sökülemedi. Sektör temsilcileri arz düşünce artan fiyatların martta yarı yarıya ineceğini öngörüyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 05 Şubat 2022 09:00
Yazdır
Sebzeyi don vurdu: Sektör temsilcileri fiyatların Mart'ta düşmesini bekliyor

Türkiye'de sert geçen kış mevsimi sebze üretimini olumsuz etkiledi. Mevsim normallerinin altında seyreden ocak ayında birçok bölgede don olayı yaşanırken, şubatın gelişiyle birlikte görülen hortum ve seller sebze fiyatlarında hızlı bir tırmanışa neden oldu.

Türkiye'de örtü altı tarımın yüzde 80'inden fazlasının yapıldığı Akdeniz Bölgesi'nde gece ile gündüz farkı 10 derecenin üzerine çıktı. Bu durum seraların ısıtma maliyetlerini de katladı.

Domates, salatalık, patlıcan, biber gibi sera ürünlerinde yüzde 50 ila 90 arasında hasılat kaybı yaşandı. Bu ürünlerin fiyatları da iki katına çıktı. Tarlada üretilen pırasa, karnabahar, ıspanak gibi kış sebzelerinin ise don, sel gibi etkenler nedeniyle sökümü yapılamadı. Hal böyle olunca bu ürünlerinde fiyatlarında da yüzde 30 ila 50 arasında artış yaşandı.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre Mart'ta havaların ısınmasıyla birlikte üretimin de artacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, fiyatların ise yarı yarıya düşeceğini söyledi.

"HASILAT 10'DA 1'E DÜŞTÜ"

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya'nın sert bir kış ayı geçirdiğini belirterek, "Gece ile gündüz arasında 10 dereceyi aşan sıcaklık farkları var. Bazı bölgelerimizde ise hortum ve seller yaşandı. Bu gibi etkenler sera üretimini çok olumsuz etkiliyor" dedi.

Patlıcan, salatalık, biber gibi ürünlerde verim için yüksek sıcaklığın gerektiğini anlatan Alp, "Soğuklar nedeniyle bu ürünler uykuya geçti, verim düştü. 500 kilogram ürün elde edilen seralarda şimdi 50 kilogram ürün alınıyor. Hasılat 10'da bire düştü" diye konuştu.

Antalya'da üreticiden domatesin türüne göre 6 ila 11 TL arasında çıktığını anlatan Alp, "Biber 17-22 TL arasında. Patlıcan ve salatalık 20 lira. Kabak ise 16 lira" şeklinde konuştu.

"MART'TA FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞER"

Martta havaların ısınmasıyla birlikte verimin de artacağını anlatan Alp, şöyle dedi:

"Özellikle 20 Mart'tan itibaren ürün hasılatı artar. Bu dönemde 10-12 günde yetişen ürünler mart sonunda 3-4 güne büyür. Sera başına üretim de 700 kilograma kadar çıkar. Hal böyle olunca fiyatlar en az yarı yarıya iner, hatta mahsule göre daha fazla fiyat düşüşü bile görülebilir."

ZARARIN YARISI TARSİM'DEN

Antalya'daki birçok seranın devlet teşvikiyle sigorta yaptırdığını anlatan Alp, "Şu anda seralardaki zarar henüz ölçümlenemedi. Ancak devletimiz burada TARSİM aracılığıyla çiftçimize destek oluyor. Zararın yarısını TARSİM ödüyor. Aynı şekilde girdi maliyetlerinde de bir destek bekliyoruz. Girdi maliyetlerinin yüzde 50'sine katkı sunulursa üretimdeki sorunların büyük bir bölümü çözülür" dedi.

NARENCİYE DALDA KALDI

KAPAT [X]

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, ilde don olayları ve yağışlar nedeniyle en büyük zararın Akdeniz ilçesinde görüldüğünü söyledi.

Yılmaz, "Açık alanda üretilen ıspanak, pırasa, marul gibi sebzelerde kayıp yüzde 90'ı buldu. Domates, patlıcan, biber gibi ürünlerin yetiştiği seralarda ise yüzde 50-60 oranında bir zayiat var" dedi.

Mersin'de üreticide patlıcanın 15 TL'den çıktığını anlatan Yılmaz, "Domates 3 ila 10 TL, salatalık 5 ila 20 TL, biber 4.5 ila 15 TL arasında değişiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle marttan sonra ürün artışıyla fiyatlar düşer" diye konuştu.

İlde portakal, mandalina gibi narenciye ürünlerinin de dalda kaldığını ve don aldığını anlatan Yılmaz, "Bu yıl bu ürünlerin fiyatı çiftçiyi kurtarmadı. O nedenle dalına kalanlar oldu. Onlar da şimdi don yedi. Bu ürünlerde önümüzdeki günlerde fiyat artışı başlar" şeklinde konuştu.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Ege ve Akdeniz'de hem don hem de sel görülen bölgeler var. Bu durum sera ürünlerini olumsuz etkiledi. Fiyatlar yüzde 100 arttı" dedi.

Hali hazırda hallerde özellikle sera ürünü olan domates, biber, patlıcan gibi ürünlerin fiyatlarının çok yüksek olduğunu anlatan Tavşan, "Don, çamur gibi nedenlerle sökümü yapılamayan pırasa, ıspanak gibi kış sebzelerinin de fiyatı yüksek gidiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte düşüş görülür" diye konuştu. Tavşan, şu anda hallerde sadece narenciye ürünlerinin fiyatlarının düşük olduğunu ekledi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Tarım Kredi danışmanlık hizmeti alacak
Tarım Kredi danışmanlık hizmeti alacak
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Döviz hesapları çözülüyor: 13 milyar dolar TL'ye döndü
Döviz hesapları çözülüyor: 13 milyar dolar TL'ye döndü
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
ÇEKOM Çalışanları da sosyal hizmet tazminatından yararlanacak
ÇEKOM Çalışanları da sosyal hizmet tazminatından yararlanacak

Bu Habere Tepkiniz

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlık sigortalılık sistemine geçmek isteyen kadın memurlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
Başkent güne kar ile başladı

Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Dünyanın en beğenilen şirketleri

Dünyanın en beğenilen şirketleri

Dünyanın önemli ekonomi dergilerinden Fortune, en beğenilen şirketleri açıkladı. Listenin ilk sırasında dünyanın en değerli şirketi Apple yer alırken, onaylanan ilk corona virüs aşısını BioNTech ile birlikte geliştiren ilaç şirketi Pfizer, 236 sıra yükselerek dördüncü sıraya yükseldi. İşte dünyanın en beğenilen 50 şirketi..