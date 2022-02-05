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Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!

Sosyal medyada öğrencisinin doğum günü videosunu paylaştıktan sonra görevine son verildiği iddia edilen Dilara öğretmenle ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kurum, Dilara Kuş'un ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirilmesinin planlandığını açıkladı.

Eklenme : 05 Şubat 2022 09:57
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İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş, İbrahim isimli öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini paylaştı. Minik İbrahim'in annesini görünce sevinip elini öpmesi izleyenleri duygulandırdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dilara öğretmen videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak öğrencisinin mutluluğuna ortak oldu. Öğretmeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum. O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı. Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur." Paylaşım sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

"KİMSE TAHMİN EDEMEZDİ"

Geçtiğimiz haftalarda gündeme oturan video sonrası Dilara öğretmen, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Öğretmenin yaptığı açıklamada, "Video 5 Kasım 2021 tarihinde çekildi ama yayınlanma tarihi 9 Ocak 2022 tarihidir. Velinin onayı ve izni dahilinde paylaşılan bir görüntüydü ki bunu zaten sizlere kanıtlı olarak sundum. Ben video öncesinde 1000 takipçisi olan küçük bir sayfaydım. Amacım burayı gelecek yıllarda arşiv olarak kullanmak ve belki diğer öğretmen arkadaşlarım da faydalanmak ister düşüncesiydi. Ben videonun bu kadar ses getireceğini, ülkenin gündemine oturacağını tahmin etmedim, kimse de tahmin etmezdi." ifadeleri yer aldı.

"UNUTTUĞUMUZ DUYGULARI İBRAHİM İLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIM"

Dilara öğretmen açıklamalarına şöyle devam etti: "Video benim kontrolünden çıktıktan sonra asla önüne geçemedim. Ben bu durumu okulda gerekli üstlerime söyledim. Müdür yardımcısı ve müdüre ilettim. Kendileri bu videoyu sayfamdan derhal silmemi söyledi. Ben silmedim. Silmeyeceğimi de kendilerine uygun dille söyledim. Çünkü videoda herhangi kötü bir şey söz konusu değildi. Unuttuğumuz duyguları İbrahim ile gün yüzüne çıkardım. Dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmedim etmeyeceğim de. Beni ilk takip edenler bilir. Ben ücretli bir öğretmenim daha doğrusu öğretmendim, ona rağmen elimden gelenin en iyisini yaptım. Mesleğimi kötü kullanmadım. Çocukları istismar etmedim, kötü söz ve şiddet göstermedim. Ben işimi layığı ile yaptım ama layığı ile bitirmek nasip olmadı.

"TELEFONDA OKULLA İLİŞİĞİMİN KESİLDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Görev yaptığım okuldan, benim okulla ilişiğimin kesildiği dün telefonumu arayarak söylediler. Garip olan şu ki ayın 1'inde aranıyorum ama e devlete baktığımda 31 Ocakta zaten ilişiğim kesilmiş. Bu arada imza atmaya henüz gitmedim. Ve telefonda, imza atsanız da atmasanız da ilişiğiniz kesilecek dedi. Ben ikinci dönem deli gibi projeler hazırlarken okulla alakamın kalmadığı söyleniyor. Şu kısma tekrar dikkat çekmek istiyorum; "Hocam müdürünüz izin vermedi ama siz nasıl yayına çıktınız" diyebilirsiniz. İnanın il müdürü Levent Yazıcının ve İl Şube Müdürü Hakkı Beyin tüm süreçten haberi vardı. Ve bu noktada bana çok destek oldular. Gerekli tüm yasal belgeleri ilçeye ve okuluma gönderdiler. Kimsenin ekmeği ile oynayacak kadar da düşmedim çok şükür. Ama her şeyin bir olur yolu vardır. Bunun da vardı. Ama sırf ben dik durdum diye başıma bunun geldiğine inanmak istemiyorum.

"YAZMADIĞIM DAHA ÇOK ŞEY VAR"

Kısacası e-devlete göre 31.01.2022 tarihi itibari ile okulum ile herhangi bir ilişiğim kalmamıştır. Bu noktadan sonra sıradan bir vatandaş olarak sessiz kalmak istemedim. İnanın daha yazmadığım ama yaşadığım çok fazla şey var. Ben bunları anlatmak istemiyorum. Olayın genel hatları ile bilmenizi istedim. Aslında bunu yaşayan inanın tek ben değilim ama susan çok var. Ben susmak istemiyorum. Şu anki tek düşüncem çocuklarımın hayal kırıklığı ve içimde tamamlanmamış yarım kalan şeyler. Anladım ki kimse kimseye acımıyor. İşimizi kimsenin vicdanına, merhametine bırakmamalıyız. Oturup nazlanma sırası değil. O zaman ne diyoruz bekle beni MEB."

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: BAŞKA BİR OKULDA GÖREVLENDİRİLECEK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş'un, birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirilmesinin planlandığını açıkladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında, "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.

Servet Uzun / Haberler.com

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