Briç, görsel eğitim programıyla 13 yaş altı çocuklar arasında yaygınlaştırılacak

- Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Yasemin Merçil, federasyon olarak 13 yaş altında çocuklarda briç sporunu yaygınlaştırmak için tüm Türkiye'de uygulanacak görsel ve standart bir eğitim programını hazırlayacaklarını bildirdi.

Merçil, AA muhabirine, İngiltere kökenli ortaya çıkan briç oyununun, insanlarda analitik ve stratejik düşünme yeteneğini geliştirdiğini, oyuncuların ileriki yaşlarda alzaymır gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğünü belirtti.

Federasyona kayıtlı 5 bin lisanslı oyuncuları olduğunu, ancak uluslararası arenada tam olarak istedikleri gibi boy gösteremediklerini ifade eden Merçil, bu durumun değişmesi için Türkiye'de briç sporunun gelişmesine yönelik önemli projeleri olduğunu aktardı.

Briç sporunda genç kategorisinin üst sınırının 31 yaş altı olduğuna dikkati çeken Merçil, briçin bu özelliğiyle biraz daha orta yaş sporu gibi göründüğünü ancak kendilerinin uluslararası en alt yarışma kategorisi 16 yaş altının dahi altında 13 yaş altı grupta bu sporu yaygınlaştırma çalışması yürüteceklerini vurguladı.

Federasyon olarak bir süredir 9-16 yaş arası çocuklara yaz kampı düzenlediklerini ifade eden Merçil, şunları söyledi:

"Federasyonumuzun briçi yaygınlaştırmadaki en büyük hedefi, çocukların erken yaşta bu spora başlamasını sağlamak. Bu gruba briçi öğreterek onlara takım ruhunu, partnerliği, analitik düşünme yeteneğini, matematik ve istatistiği hayata kullanmayı, olasılık hesaplarını öğrenmesini ve bu doğrultuda zekası üzerinde çok büyük bir gelişim sağlanmasını hedefliyoruz. Federasyonumuzun önümüzdeki 2-3 yıl için yaptığı en büyük planlardan biri bu yaş grubuyla birlikte yeni bir oyuncu hedef kitlesini sağlamak."

Merçil, Kovid-19 sürecinde briçin elektronik ortamda, tabletlerde oynanarak dünyada yeni bir yönde ilerlediğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla çocuklarımızın bilgisayarda, tablette bu oyunu oynamaları çok daha kolay. Onlar için eğitim de çok daha basit hale geldi. Bu spor, şu anda uzaktan eğitim de yapılabilir halde." ifadelerini kullandı.

- Antrenörler yetişecek

Merçil, briç eğitimini bir standarta kavuşturmak istediklerini belirtti.

Hedef kitleye yönelik eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Merçil, "Genç kategoriye çok büyük önem veriyoruz. Federasyonumuz, tüm Türkiye'de uygulanacak görsel ve standart bir eğitim programını hazırlayacak. Özellikle kendi yetiştirdiğimiz antrenörle Türkiye'nin tamamında standart bir eğitim uygulamasına geçmek istiyoruz" dedi.

Merçil, söz konusu eğitim paketinin yazılı ve elektronik ortamda kolay ulaşılabilir olacağını bildirdi.