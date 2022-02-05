Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde teröristlere ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 11:42
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin inlerinde vurulmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız