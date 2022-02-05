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'Söz veriyorum, Zonguldak'ın eğitimle ilgili hiçbir eksiği kalmayacak!'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2022 yılında Zonguldak'ın eğitimle ilgili hiçbir eksiği kalmayacak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak buna söz veriyorum. Sadece eğitimde değil ulaştırmada, enerjide, çevrede, sağlıkta, diğer bakanlıklardaki tüm işlerinizin takipçisi olacağım

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 14:30
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'Söz veriyorum, Zonguldak'ın eğitimle ilgili hiçbir eksiği kalmayacak!'

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılında Zonguldak'ın eğitimle ilgili hiçbir eksiği kalmayacağını belirterek "İnşallah 2023'te çok daha gelişmiş, sorunlarını çözmüş, yeni projeleri olan, geleceğe umutla bakan bir şehir olacağız." dedi.

Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Özer, yaklaşık 16 yıl yaşadığı kente gelmenin kendisini hem duygulandırdığını hem de çok mutlu ettiğini söyledi.

Yaklaşık iki dönem rektör olarak görev yaptığı Zonguldak'a bundan sonra da Milli Eğitim Bakanı olarak bütün imkanlarıyla hizmet etmeye devam edeceğini aktaran Özer, "Biliyorum ki Zonguldak emeğin başkentidir, cumhuriyetin ilk kentidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugüne gelmesinde büyük emeği olan, sanayideki, ekonomideki gelişmede büyük katkıları olan şehrin ismidir Zonguldak. Binlerce madenci şehidinin yattığı yerdir. Bu vesileyle tüm maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Zonguldak'ı çok daha iyi noktalara getireceklerini belirterek yaklaşık iki gündür bakan yardımcılarının, genel müdürlerin Zonguldak'ı gezdiklerini, kent merkezinde, ilçelerde tüm ihtiyaçları tespit ettiklerini anlattı.

- "Okul yapmak için her türlü kaynağımızı Zonguldak'a aktaracağız"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak mevcut yatırımlara ilave olarak 350 milyonluk ilave yatırımı da Zonguldak'a kazandırdıklarını bildiren Özer, "Ama 350 milyonun üst sınırı size bağlı. Arazi bulunan yerde okul yapmak için her türlü kaynağımızı Zonguldak'a aktaracağız. 2022 yılında Zonguldak'ın eğitimle ilgili hiçbir eksiği kalmayacak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak buna söz veriyorum. Sizlerin bir kardeşi olarak sadece eğitimde değil, ulaştırmada, enerjide, çevrede, sağlıkta, diğer bakanlıklardaki tüm işlerinizin takipçisi olacağım. İnşallah 2023'te çok daha gelişmiş, sorunlarını çözmüş, yeni projeleri olan, geleceğe umutla bakan bir şehir olacağız." diye konuştu.

Özer, tüm desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Binali Yıldırım'a teşekkür ederek Ankara'da milletvekilleriyle sürekli beraber olduklarını, eğitimin yanı sıra diğer alanlarla ilgili tüm yatırımları sürekli istişare ettiklerini aktardı. Özer, şunları kaydetti:

"İnşallah el ele vererek Zonguldak'ı çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Bugün açılışını yapacağımız yıllardan beri özlem duyulan Zonguldak-Kilimli tünelinin ve yol projesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tünellere ismi verilen rahmetli Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamızı da rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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